Aart Swinkels (1925 - 2019) uit Helmond: hockey, carnaval, muziek en meer

HELMOND - Hockeyclub HMHC uit Helmond wordt in de Tweede Wereldoorlog stilgelegd door de Duitsers. De zondag overleden Aart Swinkels is een van de jongeren die de vereniging in 1943 nieuw leven inblazen en in de jaren 50 grote successen bezorgen. Hij speelt ruim twintig jaar in het eerste herenteam, dat net als het eerste damesteam de hoogste landelijke klasse bereikt.

Vanuit HMHC wordt eind jaren 80 golfclub Overbrug opgericht. Swinkels is een van de initiatiefnemers. Voor de hockeyvereniging verricht hij van begin tot eind vrijwilligerswerk. In 1993 wordt hij erelid. Ook voor opvolger HC Helmond (in 1999 ontstaan na een fusie met HUAC) spant hij zich nog jaren in. Naast hockey houdt Swinkels van carnaval. Vanaf 1950 vervult hij decennialang allerlei functies voor CV Oranjebuurt.

Gedragsproblemen

Swinkels maakt zich ook maatschappelijk verdienstelijk. Van 1956 tot 1961 begeleidt hij Helmondse tieners met gedragsproblemen, in de jaren 80 is hij korte tijd zakelijk leider van het Stedelijk Helmonds Concertkoor en vanaf 1986 is hij jarenlang actief voor de parochie Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming. Van 1986 tot 1998 is Swinkels als adviseur betrokken bij PABO De Kempel. Hij zet het Helmondse opleidingsinstituut in een groter gebied op de kaart.