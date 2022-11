Accordeana pakt publiek bij de lurven met totaalervaring

Rechter tegen ruziënde Helmonders: ‘Hier wordt niemand beter van, trek allebei uw procedures in’

DEN HAAG/HELMOND – ,,Stop ermee!” Rechter-staatsraad Jaap Polak deed donderdag in spoedzitting bij de Raad van State een dringend beroep op twee Helmondse buren om alle procedures tegen elkaar over en weer in te trekken.

25 november