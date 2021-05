Achraf (18) is een gangmaker met een serieuze boodschap

60 jaar De Koepelbloa­zers: ‘Onze enige tegenslag was corona’

18:23 LIEROP - ,,Toen de kapel in 1961 begon, was het alleen een mannenwereld, terwijl er in Lierop vrouwen waren die wel met ons mee wilden blazen. Daar hebben we best veel over vergaderd, dat was echt wel een punt. Maar vooral onze mannen zijn nu van mening dat dit de beste zet is geweest in de 60 jaar dat wij bestaan, de naam boerenkapel werd toen gewijzigd in De Koepelbloazers.” Dat zegt Piet van Lieshout (62) al 45 jaar lid, samen met Marjan van Lieshout (34) vertellen zij over 60 jaar blaasmuziek in Lierop.