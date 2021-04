Acht appartementen in ‘bierbrouwersvilla’ aan de Molenstraat in Helmond

Eindhoven­se bouwer VB Groep stoot door naar top: mogelijk grootste in regio na recordcij­fers

9 april EINDHOVEN - Een nieuw Van der Valk-hotel in Best, het hoofdgebouw van Fontys in Eindhoven, appartementen in een kerk in Valkenswaard: bouwer VB Groep uit Eindhoven dendert maar door. Vorig jaar doorbrak het bedrijf de omzetgrens van 200 miljoen euro. Voor dit jaar worden nieuwe records verwacht.