Acht jaar cel voor brein achter de overval op Mien Graveland blijft staan, zaak nu definitief afgerond

Tim (16) en Stijn (17) uit Deurne willen niks liever dan bij een blaaskapel: ‘En dan liedjes van Snollebol­le­kes spelen’

DEURNE - Als er ergens een blaaskapel te horen is, scheuren Stijn (17) en Tim Boorsma (16) uit Deurne er meteen met hun rolstoelen op af. Waar muziek is, is feest. En wordt het leven dus beter, vinden de broers. Hun grootste wens? Zelf in een blaaskapel spelen. Vader Han probeert het nu voor ze te regelen.

19 februari