Achtergrond kruizen kasteel Helmond ontkracht

Honderden diagonale kruizen - zoals die op de kasteelgevel in Helmond - heeft Vlaming Robben overal in West-Europa gezien. Meer dan voldoende om in twijfel te trekken dat de symbolen eraan herinneren dat in het kasteel ooit recht is gesproken. Iets waar geschiedkundige -en autoriteit op het gebied van Brabantse heemkunde- Willem Knippenberg heilig van overtuigd was. Het valt niet uit te sluiten, geeft Robben toe. ,,Maar het kan zoveel meer betekenen.”



Metselaarstekens als de andreaskruizen zijn op veel oude gebouwen in West-Europa te vinden. Op zo'n 2.200 stuks maar liefst. Vaak hebben die een religieuze oorsprong, zo wordt tijdens de voordracht op initiatief van Volksuniversiteit Helmond en de bieb duidelijk. Misschien wel een pre-christelijke origine zelfs.



Robben neemt de circa dertig toehoorders mee op een reis door de geschiedenis, die eigenlijk al begint in de oudheid. In de tijd dat mensen rotsen en bomen aanbaden. Veel uit die tijd van het animisme sijpelde nog door naar het christelijke tijdperk, maakt Robben duidelijk. ,,Het geloof in draken en trollen is daar een kenmerk van."