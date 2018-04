Actie tegen tweedeling Helmond

Helmond LIVE trapt af met 'grote namen'

18:24 HELMOND - The Beatles, Elvis, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Pearl Jam, Thin Lizzy, Doe Maar, Kings of Leon en Joe Cocker. Tribute-bands van dit aardige rijtje artiesten treden op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) tussen 15.00 en 20.00 uur op in het centrum van Helmond. Ze moeten het nieuwe evenement Helmond LIVE direct goed op de kaart zetten.