Actieteam tegen misstanden in Peel groot succes: van wapenvondst tot 4 ton aan geïnde boetes

PEELLAND - Er werden drie hennepkwekerijen, een xtc-lab en een wapenarsenaal ontdekt. En dat was alleen nog maar de bijvangst. Het Peelland Interventie Team bestaat pas een jaar, maar is door het succes nu al het grote voorbeeld voor de rest van de regio. Onder andere in De Kempen moet een vergelijkbaar opsporingseenheid tegen misstanden komen.

Verspreid in Oost-Brabant moeten de komende jaren actieteams komen die in steden en buitengebieden misstanden in bijvoorbeeld de horeca, bij boeren en met arbeidsmigranten moeten gaan opsporen. Grote voorbeeld is het Peelland Interventie Team (PIT), dat zelf ook pas een jaar bestaat. Onder andere in de Kempen is serieuze interesse in de succesvolle opsporingseenheid. Eindhoven heeft met BITE al een vergelijkbaar team.

In het PIT, dat ooit begon als een Helmonds project, werken de zes Peelgemeenten samen met partijen als de politie, brandweer, Belastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Enexis. Door de krachten te bundelen werd er afgelopen jaar tijdens 27 acties in de Peel van alles en nog wat aangetroffen: van gesjoemel met de elektriciteitsmeter en uitbuiting van arbeidsmigranten tot valse adressen en fraude met uitkeringen.

Wereldschokkend

"Dat lijkt niet altijd wereldschokkend, maar vaak staat het symbool voor grotere misstanden", zegt burgemeester Elly Blanksma van Helmond. "Neem adresfraude. Dat wijst erop dat mensen niet willen dat de autoriteiten weten waar zijn wonen. Waarom niet? Als je het onderzoekt, blijkt er veel meer aan de hand."

De bezoekjes van het PIT leverden dan ook geregeld bijvangst op, waaronder drie hennepkwekerijen, een xtc-lab en een compleet wapenarsenaal. Nog een bijvangst: geld. Opgelegde boetes, dwangsommen en terugbetaalde uitkeringen waren goed voor bijna vier ton aan 'inkomsten'.

Vaak gaat het om misstanden die eerder ook al wel bekend waren, maar waar simpelweg niet de mankracht of de kennis voor was om het aan te pakken. Blanksma ziet dat misschien wel als de grote kracht van het PIT: wegkijken is er niet meer bij. "Er is echt de wil om zaken aan te pakken", zegt ze. "En dat zien inwoners ook. Die krijgen het gevoel dat er ook écht wat gebeurt als ze ons tippen."

Tandvlees

Om die verwachtingen waar te maken liept het team af en toe op zijn tandvlees. Vooral omdat een overtreding constateren vaak nog maar het begin is. "Het gaat om complexe dossiers waar na de actie nog veel werk aan kleeft", zegt Peter Knoops, teamleider van het PIT. "Soms heb je het over juridische trajecten tot aan de Raad van State aan toe. Daar moeten we genoeg mensen voor vrijmaken. Want als je niet meer kunt doorpakken, verlies je je geloofwaardigheid."

Tussen alle hosanna klonk er afgelopen jaar ook kritiek op het PIT. Verschillende mensen die een bezoek kregen, voelden zich geïntimideerd door het grote machtsvertoon van het actieteam. Vooral als er uiteindelijk nauwelijks overtredingen werden geconstateerd. "Wij schieten niet met een kanon op een mug", reageert Blanksma. "Wij zijn alleen met veel man als dat nodig is. Maar goed, je weet van tevoren niet altijd wat je aantreft."

Knoops bestrijdt ook dat er geen rekening wordt gehouden met de mensen die worden bezocht: "Soms is de politie in burger, we zetten de auto's vaak uit het zicht en we gaan eerst altijd met twee man rustig uitleggen wat we komen doen. Sowieso is het niet ons doel om overal met gestrekt been in te gaan. Soms gaat het om boeren bij wie de problemen boven het hoofd zijn gegroeid of blijken arbeidsmigranten onbewust ergens illegaal wonen. Die zet je niet op straat. Kijk, fout is fout. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen niet tegelijkertijd een beetje kunt helpen."

Elf geweren, twintig pistolen, duizenden kogels

De meest opzienbarende ontdekking van 2017 begon met een ambtenaar in Someren die een deel van een loods niet mocht bekijken. Toen hij dat aan een collega in Asten vertelde, bleek die de huurder van de loods ook te kennen. En in Helmond blijkt dezelfde man een uitkering te ontvangen. ,,Dat is op zichzelf natuurlijk al vreemd, hè", zegt Peter Knoops, teamleider van het Peelland Interventie Team. ,,Een uitkering ontvangen, maar tegelijkertijd allerlei loodsen kunnen huren."

Tekst gaat verder onder de foto.

Alle reden om de beste man, Eric van de K. (49), eens goed onder loep te nemen. Daarbij duikt het ene na het andere vermoeden op dat er iets niet in de haak is. Maar de belangrijkste aanklacht heeft betrekking op grootschalige uitkeringsfraude. De man zou ontrecht meer dan twee ton aan overheidssteun hebben binnengehengeld.

Na een paar maanden onderzoek belt Knoops eind september aan bij zijn huis in Helmond. Het maakt onderdeel uit van een actie waarbij er verspreid over de regio vier teams klaar staan bij de panden waarbij de man betrokken is. Er is zelfs de hulp ingeroepen van Limburgse collega's vanwege een verdachte loods in Ospel. In Helmond doet hij niet open. Het lukt Knoops wel om de man aan de lijn te krijgen: ,,Eerst noemde hij zijn naam. Maar toen hij doorhad waarvoor ik belde, zei hij dat ik verkeerd verbonden was."

