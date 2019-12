Activiteiten moeten bezoekers naar winkelcentrum Brandevoort lokken

HELMOND - Met thema-avonden en optredens hopen de winkeliers in Brandevoort meer bezoekers te trekken. De bedoeling is dat er volgend jaar in ieder geval eens per seizoen iets te doen is in het wijkwinkelcentrum.

,,We proberen in 2020 met allerlei leuke activiteiten iets extra’s te bieden. Het mag niet veel kosten, want we hebben maar een kleine spaarpot”, zegt Jet Uijen van Boutique 4More en voorzitter van de winkeliersvereniging in Brandevoort.

De ondernemers in de Helmondse wijk hebben de koppen bij elkaar gestoken om na te denken over hoe ze meer publiek naar hun winkelcentrum kunnen lokken. Franchise-adviseur Henry van Vlerken heeft hen tips en ideeën aan de hand gedaan. Nu gaan de ondernemers zelf aan de slag. Volgens Uijen hebben de winkeliers vooral geleerd dat ze verder moeten kijken dan hun eigen winkel. ,,Als we iets willen met het winkelcentrum, moet je breder denken dan je eigen toko.”

Uit de grote opkomst bij de bijeenkomsten, maakt Uijen op dat de neuzen van de winkeliers in ieder geval dezelfde kant op staan en dat ze samen enthousiast aan de slag gaan met de ideeën om het winkelgebied een impuls te geven. Komend jaar zal in ieder geval een keer per seizoen een thema-avond gehouden worden. Die kan bijvoorbeeld in het teken staan van Italië. Iedere winkelier draagt daar aan bij wat-ie kan.

Volgens Uijen denkt de eigenaar van de winkelpanden ‘goed mee’ en zijn de huurprijzen wat verlaagd. ,,Er staat nog een en ander leeg en in een klein winkelcentrum als het onze vallen die lege panden erg op. Maar procentueel gezien is hier minder leegstand dan het landelijke gemiddelde.” Er zouden ondernemers geïnteresseerd zijn om zich te vestigen in het winkelcentrum van Brandevoort. Uijen: ,,Belangstelling is er wel, maar er is nog niets concreet.”