Ad Kemps van Coppens in Helmond wint prijs Dierenbescherming

Hanna Bervoets in Literair Café Helmond

9:20 HELMOND - 'He jij, ben je daar eindelijk? Ik ben zo blij dat je me gekozen hebt’. Zo begint de nieuwste roman van schrijfster Hanna Bervoets, ‘Fuzzie’. In dit boek staan vragen centraal als: wat is verliefdheid? Wat zoeken mensen bij elkaar en valt aantrekkingskracht te sturen? Hanna Bervoets kan mogelijk zelf een antwoord op deze vragen geven als ze op dinsdag 24 oktober te gast is bij het Literair Café Helmond.