Ad van Veldhoven (1949-2021) uit Gemert was een sociaal bewogen en enthousiaste man

NecrologieGEMERT - Na een zware ingreep in september is vrijdag toch nog onverwacht overleden Ad van Veldhoven (72) uit Gemert. Hij had een groot sociaal hart en was heel actief in de politiek en de sport.

Van Veldhoven werd geboren in Deurne en kwam begin jaren zeventig in Gemert terecht. Daar richtte hij in 1981 de Gemertse afdeling van D66 op. Hij was jarenlang voorzitter en diverse jaren gemeenteraadslid.

,,Ik ben er helemaal beduusd van. We hebben veertig jaar lief en leed gedeeld. Hij heeft ontzettend veel gedaan voor Gemert”, vertelt Henk Giebels van D66 geëmotioneerd.

Oprichter Rechtswinkel

Van Veldhoven was oprichter en tien jaar lang coördinator van de Rechtswinkel. Ook was hij medeoprichter en zes jaar lang bestuurslid van de jenaplanschool en was hij bestuurslid en actief bij het peuterspeelzaalwerk. Hij zat dertien jaar in het dagelijks bestuur van Stichting Bejaardenwerk Gemert en was elf jaar voorzitter van zijn buurtvereniging.

Acht jaar lang was hij een geliefd coach en trainer bij Volleybalclub Were Di. Onder zijn hoede promoveerde het dameselftal in de zeventiger jaren eerst naar de derde en later naar de tweede divisie. ,,Hij was enthousiast maar had er wel de wind onder. Hij kon iedereen motiveren en het was een fijne trainer. Hij maakte veel vrienden bij de volleybalclub”, vertelt Wies Morelissen die destijds in het team speelde.

In 1985 verhuisde Van Veldhoven naar Limburg. Hij werd er directeur van de afdeling Sociale Zaken in Geleen en van een grote woningbouwstichting. Ook daar had hij enkele bestuursfuncties.

Terug naar Gemert

In 2005 keerde hij terug naar zijn geliefde Gemert. Daar werd hij al gauw voorzitter van de Gemertse Lawn tennisvereniging. Onder zijn leiding werden het GLTV-complex uitgebreid en het paviljoen gerenoveerd, de tennisbaan geprivatiseerd en het 40-jarig jubileum gevierd. Onder hem groeide de club naar 800 leden.

,,Hij was negen jaar voorzitter en werd daarna benoemd tot erelid. Hij stond altijd klaar voor de vereniging en je kon altijd van hem op aan. Hij was heel betrokken en enthousiast. Tot heden was hij nog trainingscoördinator”, vertelt voorzitter Maaike van de Laar.

In 2016 werd hij koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten.

Donderdag 4 november wordt in Beek en Donk afscheid genomen van Ad van Veldhoven.