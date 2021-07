Advertenties tegen misdaad lijken te werken: kwart meer meldingen van verdachte situaties in de Peel

Renovatie sluis Helmond heeft heel wat voeten in de aarde

4 juli HELMOND - Voor de tweede keer binnen een jaar is de sluis in de Zuid-Willemsvaart in Helmond leeggepompt. In het najaar stond het ‘benedenhoofd’ op de rol voor grootscheepse renovatie, de komende weken is het ‘bovenhoofd’ - de Somerense kant - aan de beurt.