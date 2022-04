Advies aan leerling met depressie: ‘Lucht je hart bij de juiste mensen, niet op sociale media’

Politiek in Helmond bijgepraat over integri­teit: ‘Zoek de luis in de pels op’

HELMOND - Je zit in de raad en bent lid van de voetbalclub. Die vraagt om een nieuw veld. Mag je daarover dan mee stemmen? Burgemeester Elly Blanksma trapte dinsdagavond de bijeenkomt voor de politiek in Helmond over integriteit af met dat dilemma.

