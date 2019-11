Advocaat vindt dat OM beroepsinbreker Johan B. sneller had moeten oppakken

De raadsman moest tegengas geven tegen een strafeis van tien jaar cel voor 27, maar mogelijk honderden inbraken die de in Waalwijk geboren man vanaf 2016 pleegde. In dat jaartal zat volgens Drykoningen de grootste pijn uit het dossier. “In juni ’16 kwam deze man in beeld, in februari ’17 ging het onderzoek vol gas maar pas in oktober werd hij opgepakt.”