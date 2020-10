Advocaat ziet boos plan van Russen tegen Helmondse vadermoordenaar

Zoon (40) aangehou­den in Eindhoven in onderzoek dood Bart Hillen uit Helmond

24 februari HELMOND/EINDHOVEN - De 40-jarige man die woensdag is aangehouden als verdachte in het onderzoek naar de dood van Bart Hillen (67) uit Helmond is een van zijn zoons. Dat bevestigen verschillende bronnen aan het ED. De politie wil hier nog niets over kwijt.