Afhalen bij Helmondse bieb: als 't maar spannend is

Sinds de coronacrisis is de bieb op slot, maar lezers kunnen nog wel boeken online reserveren. En nu is er dan de afhaalservice; de eerste tasjes met boeken staan klaar om opgehaald te worden bij de, achter de entree geplaatste, afgiftebalie. Medewerkster Jet Heesen had er reikhalzend naar uitgekeken. ,,Eindelijk staan we weer oog in oog met ons publiek.''



Achter de schermen is Heesen druk in de weer geweest met telefonische assistentie. ,,Zo schoot ik te hulp wanneer iemand een e-book niet kon downloaden. In een enkel geval moest ik via een videoverbinding meekijken om te kunnen helpen. Toch wat klantencontact dus.'' Maar het echte uitkijken was naar het persoonlijk overhandigen van de tasjes met boeken, dat nu dan van start is gegaan. Tot nader order kunnen van maandag tot en met zaterdag (10.30-13.00 uur) bestellingen afgehaald worden.