Afscheid Boekhoorn betekent niet per se feest in Helmond: bloeiende Automotive Campus blijft zware klus

Het seizoen begint: in de volkstuin willen ze snel duidelijk­heid over de vervuiling in de grond

HELMOND - De spinazie had al in de grond kunnen zitten, de sla bijna. Maar de moestuinen in Brouwhuis zijn nog niet uit hun winterslaap gekomen. Bij Volkstuin Delta wachten ze met smart op de uitslag van het onderzoek naar vervuilde grond.

7 maart