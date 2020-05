Afscheid ziet er anders uit voor MULO, tóch lanceert club uit Helmond nog een allerlaatste shirt

Dit hadden de afscheidsmaanden moeten zijn voor MULO, dat op dit moment nog kan leunen op een ledenbestand van zo'n 750 mensen. Er zou een reünie komen, waar alle oud-leden voor zouden worden uitgenodigd. Er zou een dag komen, waar alle vrijwilligers zouden worden bedankt. Er zou een laatste borrelavond komen. Er zou een veiling komen. Er zou, er zou.



,,We hopen in de zomer toch nog íets te kunnen doen”, zegt voorzitter Arjen Vos. ,,Misschien een picknick of een ander ‘samenzijn’ in de buitenlucht. Het is afwachten wat er nog mogelijk is.”



Vos is ‘ongeveer’ 25 jaar voorzitter, en al vanaf zijn zevende lid van MULO. ,,Het is een deel van mijn leven. Ik ben nu 56 jaar oud en al vanaf dat ik een kind was, kom ik hier drie, vier in de week. Trainen, zelf voetballen, een avond in de kantine, gaan kijken naar het ‘urste’. Dat valt straks natuurlijk allemaal weg. Daarom ben ik in ieder geval blij met ons allerlaatste shirt.”