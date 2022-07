Afval komende weken misschien een keer niet opgehaald door tekort aan personeel op vuilniswagens bij Blink

Personeel Franke akkoord met ontslagre­ge­ling, maar treurnis over sluiting blijft: ‘Die was en is niet nodig’

HELMOND - Een ‘goede regeling’ verzacht voor 50 medewerkers de sluiting van de fabriek van Franke in Helmond. Zuur blijft het. ,,De sluiting was en is niet nodig.”

14 juli