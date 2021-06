Afvalcoaches Yvette en Monique helpen Helmonders scheiden; ‘Het is leuk om er een sport van te maken’

Antoinette Maas (GroenLinks) stopt als wethouder in Helmond: ‘Het is niet goed voor mijzelf, mijn gezin en de stad als ik doorga’

28 mei UPDATE - Acht maanden voor de eindstreep stopt Antoinette Maas als wethouder in Helmond. Met pijn in het hart neemt ze in juli afscheid, vertelt ze. Ze kon niet anders dan dit besluit nemen, legt ze uit. Werk en privé zijn al een tijd niet meer in balans. ,,Het is niet goed voor mijzelf, mijn gezin en de stad als ik doorga.”