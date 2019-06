Afvalcowboy Bruekers blijft achter tralies: ‘Deze man is een keiharde recidivist, hij blijft doorgaan’

DEN BOSCH - Dat afvalcowboy Wim Bruekers drie weken geleden rondreed met chemisch afval, is volgens het Openbaar Ministerie geen uitglijer. Vermoedt wordt dat hij alweer geruime tijd bezig is met illegaal inzamelen van gevaarlijke stoffen. Hij is in Son betrapt en opgepakt en blijft voorlopig achter tralies.

Op 31 mei reed de man (55) in een bestelbusje. Achterin stond een duizend-litertank, vrijwel helemaal gevuld met giftig fotofixeer. Een gat in de vloer en losliggende slangen doen vermoeden dat hij het spul ergens ging dumpen.

Op een procedurele zitting wilde het OM hem hiervoor drie maanden langer in voorarrest houden, maar advocaat Leon Klewer zag dat dat - juridisch gezien - te snel ging. Officier van justitie Martijn Zwiers zat er niet lang mee. Er lopen zoveel aanklachten tegen de man dat de officier er al snel een gevonden had waarvoor hij wel verlenging van voorarrest kon vragen: afval inzamelen in Nederweert van september 2016 tot 2017. “Dat mag hij niet, hij mag er ook niet mee rondrijden en we weten niet waar het spul blijft.”

Failliet

Het dossier van Bruekers is inmiddels meters dik en staat figuurlijk in een plas gif. Dat verwijt blijft terugkomen. Hij heeft honderdduizenden liters zwaar giftig chemisch afval opgeslagen in Helmond, Weert, Nederweert, Maasbracht en Sterksel. Dat is in vrijwel alle gevallen gaan lekken. De bedrijven van Bruekers en hijzelf zijn failliet, provincie en gemeenten draaien op voor de tonnen kostende schoonmaak.

Zwiers heeft geen reden aan te nemen dat Bruekers tussentijds stopt met zijn inzamelingen. Wel denkt hij dat het tegenwoordig beperkt blijft tot fotofixeer, maar ook dat is giftig. Waar hij het spul haalt is vooralsnog de vraag, waar hij er mee blijft een grotere. “Geen idee”, bekende de officier. Hij neemt aan dat Bruekers het voor geld doet. Aangezien hij failliet is verklaard, zou hij die inkomsten moeten opgeven bij de curator, anders is het faillissementsfraude. Maar Zwiers is vooralsnog niet van plan om hem dat ook aan te rekenen. “Het zijn kleine bedragen, dat is in eerste instantie een zaak van de curator.”

Sterksel

Wat ook ontbreekt op de tenlastelegging is het achterlaten van giftig afval bij Chijnsgoed in Sterksel, het voormalige Reiling. Bruekers had er een terrein gehuurd en volgezet. Ook dat bleek weer giftig en te lekken. De provincie ziet echter het Sterkselse bedrijf als verantwoordelijk. Het spul mag er volgens de vergunning een jaar liggen, na anderhalf jaar werd er pas ingegrepen. Dat had het bedrijf zelf eerder moeten doen.

Volledig scherm In 2017 bleek Bruekers ook afval te hebben achtergelaten op het terrein van Chijnsgoed in Sterksel © ODZOB

Officier Zwiers zal die affaire dan ook niet aan de orde stellen als de rechtszaak op 28 en 29 november voor de rechtbank komt. Dat was althans de planning tot de arrestatie van drie weken terug. Of die tot uitstel gaat leiden is nog niet duidelijk. Wel dat Bruekers voorlopig achter tralies blijft. Hoewel milieuonderzoeken vaak langlopende trajecten zijn waarbij verdachten vroeger of later vrij mogen rondlopen, is Bruekers dat stadium al lang voorbij.