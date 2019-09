Afvalman Bruekers mag weekje uit cel

Video Fout, fouter, foutst op Foutdoor in Helmond

10:24 HELMOND - Mannen met plaksnorren en matten in hun nek, vrouwen in tijgervelletjes en nep bont, vriendengroepen in fluo jaren tachtig trainingspakken en stelletjes vermomd als nerds. Recreatieplas Berkendonk werd zaterdag bevolkt door een paar duizend ‘foute’ gasten die zich allemaal hadden uitgedost voor de eerste editie van festival Foutdoor.