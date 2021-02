‘Afvaltoer’ door Helmond: vooral veel volle grijze bakken, weinig zwerfvuil

Zaterdagmiddag. Bij de entree van recreatiegebied Berkendonk liggen onder een boom drie volle vuilniszakken. Redelijk ‘verse’ zakken, want ze zijn niet besneeuwd. Tegenstanders van het nieuwe Helmondse afvalbeleid zijn bang dat ze dit soort dumpingen veel vaker gaan zien.

Afval, het is de laatste tijd hét gespreksonderwerp in Helmond. Velen balen van de nieuwe regels, en vooral van de nieuwe tarieven. Burgers zijn boos, politieke partijen roeren zich. Het op 1 januari ingevoerde diftar wordt flink verguisd, zo blijkt op internetforums.

Helmonders scheidden slecht

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Mensen betalen meer naarmate ze meer afval aanbieden. Andersom geredeneerd: goed scheiden loont. Helmond gebruikt diftar voor het restafval (vastrecht met daarbij inbegrepen zes ledigingen; elke extra lediging daarna kost extra geld) en dat heeft een reden: Helmonders waren ronduit slechte afvalscheiders, bleek uit een vergelijkend onderzoek met inwoners van soortgelijke steden.

De verwerking van restafval wordt duurder. Niet alleen in Helmond, overal. Als Helmond die kostenstijging had doorberekend aan de burgers, was de afvalstoffenheffing dit jaar ongeveer 15 procent hoger geweest dan in 2020.

Interessante rekensom

Wethouder Erik de Vries (die op dit onderwerp kersverse moeder Gaby van den Waardenburg vervangt) maakte laatst een interessante rekensom: bij negen ledigingen van de grijze bak, is een huishouden ongeveer evenveel geld kwijt als afgelopen jaar. En bij veertien ledigingen zit je nog altijd onder de prijs van het oude systeem plus de 15 procent die daar bovenop zou zijn gekomen.

Tegenstanders zullen zeggen dat je er dan toch nog geld op toelegt, omdat ook veertien ledigingen per jaar geen reëel aantal is. Dat laatste kan wel eens kloppen, en daarom loont het dus om afval goed te scheiden. Want papier, plastic en groen kan gratis worden aangeboden.

Al veel minder bakken aan de straat

Wethouder De Vries meldde eind januari dat het aantal grijze bakken dat aan de straat wordt gezet al was gehalveerd. De ervaringen van de rondgang door een flink deel van Helmond sluiten daar bij aan. Ja, er staan deze zaterdag veel volle of zelfs overvolle grijze bakken aan de straat. Maar dat is voor een belangrijk deel het gevolg van het winterweer; vorige week werd het restafval niet opgehaald.

Desondanks valt de hoeveelheid zwerfvuil mee. Een speurtocht van ruim drie uur leidt nog slechts tot een bankje op z’n kop en een oud matras op de plek waar het nieuwbouwplan Ons Oostende komt. Want een vissenkom bij de glasbakken bij winkelcentrum De Bus kun je nauwelijks zwerfvuil noemen.

Brief roept weer vragen op

Nog een paar zaken verdienen de aandacht, zoals oplossingen voor appartementencomplexen en - last but not least - communicatie. Want de Helmonders hébben inmiddels allemaal een brief gekregen over het nieuwe afvalbeleid, maar die riep vooral weer vragen op.