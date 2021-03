Agent die in Helmond scooterrijder van de weg reed, was fout maar ‘met de beste bedoelingen’

Verwarden staan te snel weer buiten: ‘Meer vaart nodig om problemen op te lossen’

18 maart EINDHOVEN - Bestuurders in de regio moeten meer energie steken in het oplossen van de toenemende problemen rond mensen met verward gedrag. Er moet meer vaart in het verbeteren van de aanpak. Een nieuw, aanvullend type opvang waarvoor de politie in het ED pleitte, zou onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Dat zegt onder meer de GGzE.