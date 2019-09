Agente vordert fiets van voorbijganger bij achtervolging verdachte diefstal in Helmond

video KFC in Helmond opent ‘eindelijk, na zoveel jaren’ de deuren

9 september HELMOND - Maandag was het zover: in Helmond gingen de deuren open van een gloednieuw filiaal van Kentucky Fried Chicken, de populaire Amerikaanse keten die groot is geworden met gefrituurde kip. In de avonduren kwamen er verkeersregelaars aan te pas om de drukte in goede banen te leiden.