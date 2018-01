Agenten uitschelden voor 'kutwouten': 750 euro boete voor Helmonder

VIDEO Klappertandend het nieuwe jaar in met nieuw­jaars­dui­ken in Mierlo en Helmond

1 januari MIERLO - Ze staan er warmpjes ingepakt bij aan de rand van het strandbad van vakantiepark Het Wolfsven in Mierlo. De vrienden Bhavija, Bishal, Harshil en Pankaj. Afkomstig uit Nepel en India, maar nu voor werk en studie in Nederland en Duitsland. Nog even en ze springen samen met circa honderdvijftig anderen, het ijskoude water in voor een nieuwjaarsduik.