Akkoord over groei Automotive Campus Helmond

HELMOND - De Automotive Campus in Helmond kan verder groeien. Ook de ‘groene’ partijen in de gemeenteraad zijn ervan overtuigd dat de bijzondere natuur in het nabijgelegen Coovels Bos behouden blijft.

Over de uitbreiding van de Automotive Campus is het nodige te doen geweest. Dat had vooral te maken met een voormalige vuilstort ten westen van het huidige bedrijventerrein. Als daar gebouwd gaat worden, kunnen chemische verontreinigingen via het grondwater kwetsbare natuur in het Coovels Bos bedreigen, vrezen Werkgroep Coalescens en Stichting Middengebied. Het gaat onder meer om zeldzame paddenstoelen.

Ook zou het Coovels Bos volgens Coalescens en Stichting Middengebied meer geïsoleerd komen te liggen, wat ingaat tegen provinciaal beleid (Natuurnetwerk Brabant). En de voorgestelde natuurcompensatie zou onvoldoende zijn.

Tevergeefs

De organisaties spraken vooral de ‘groene’ partijen in Helmond aan: GroenLinks en D66. Tevergeefs, want de coalitiepartners konden zich dinsdagavond uitstekend vinden in het voorstel van het stadsbestuur. Een aangepast voorstel wel. Want er is met name door de provincie nog even goed naar de situatie gekeken.

„De provincie heeft de grenzen van het Natuurnetwerk Brabant aangepast”, meldde wethouder Gaby van den Waardenburg (D66). „En het aanbrengen van een afdeklaag van één meter op de vervuiling, vindt de provincie ook de beste oplossing.” Als het goed is, gaan de schadelijke stoffen in de grond dus niet ‘zwerven’ richting het Coovels Bos. „En de kwel, die zo belangrijk is, wordt gewaarborgd.”