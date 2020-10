Al 25 jaar staan er 4 zeilschepen langs het kanaal in Helmond: ‘Alsof ik elke dag op vakantie ben’

,,Ik hou van de winter, zomer, herfst en lente. Het uitzicht vanaf mijn balkon is altijd schitterend. Alsof ik elke dag op vakantie ben”, zegt de 79-jarige Helmondse. Er is altijd iets om naar te kijken. In het kanaal glijden boten voorbij, vissers zitten aan de kant, schooljeugd fietst en buurtbewoners wandelen over het pad langs het water.... ,,Als ’s avonds de lampen aangaan wordt alles nog mooier. Ik woon ook op de beste plek”, zegt Van Schaijk lachend.

Vier appartementengebouwen in de vorm van zeilschepen verrezen vanaf 1993 aan de Fokkerlaan in Helmond-Oost. Samen goed voor 120 woningen van volkshuisvester Woonpartners. Het complex heet De Reede. Het is een van de opvallende en bij huurders geliefde projecten die in de stad tot stand kwamen toen directeur Sjef Gerris directeur was van de Helmondse corporatie. Het ontwerp van het Eindhovense architectenbureau Inbo oogstte veel lof en prijzen. Van Schaijk: ,,Toen ze aan het bouwen waren fietste ik er wel eens langs. Ik was niet van plan om te verhuizen maar daar wilde ik wel wonen.”

,,De Reede is het pareltje van Woonpartners”, aldus wijkadviseur Henri van Hout. Hij is mede verantwoordelijk voor het jubileumboek ‘Vijfentwintig jaar De Reede, de verhalen’. Het is gevuld met informatie, verhalen van bewoners en foto’s.

,,Het zijn lollige verhalen. Maar ik hoop dat het boek ook aanleiding is om met elkaar in contact te komen”, zegt Marlon Tielemans. Hij tekende de verhalen van enkele bewoners op. Het mocht overal over gaan; werk, reizen, hoe stellen elkaar ontmoetten, de buurt vroeger, liefde voor klokken of kleinkinderen. ,,Je kunt in een mooi complex wonen, maar als het ergens staat waar je het niet naar je zin hebt, heb je niks aan een mooi huis.” Niet dat zoiets volgens Tielemans speelt in De Reede, maar het kan nooit kwaad om vaker in de lift, op de galerij of straat een praatje aan te knopen.

Lang niet iedereen kent elkaar, weet Van Schaijk. Ze is nog een van de weinigen die er sinds de oplevering wonen. ,,Ze gaan allemaal dood.” Toen zij 25 jaar geleden verhuisde, moest je vijftigplus zijn om er een appartement te krijgen. Net als bij veel andere seniorenwoningen is die regel losgelaten. ,,Er woont nu van alles. Maar dat is niet erg hoor.” Wel mist ze nog elke dag haar beste vriendin Corrie. Die woonde in een andere zeilscheepwoning en overleed vijf jaar terug. ,,Overdag reden we op onze scooters overal naartoe. ’s Avonds zaten we op het balkon. Ik een biertje, Corrie een borreltje.”

De zeilscheepwoningen in het plan De Reede tussen de Fokkerlaan en de kanaalomleiding in Helmond bestaan 25 jaar.

Een vuurtoren aan het eind van de rij zeilschepen

Een ‘vuurtoren’ bij de Bakelsedijkbrug had een mooie afsluiter kunnen zijn van de rij ‘zeilschepen’. Bij de bouw van De Reede werd gesproken over een maximaal 45 meter hoge toren met tien bouwlagen en op elke verdieping één appartement. In 2004 dook de vuurtoren weer op in het vernieuwde bestemmingsplan. De gemeente meldde toen ook in gesprek te zijn met een ontwikkelaar. Voor een corporatie was het veel te duur om zo’n architectonisch kunststukje met slechts tien woningen te bouwen. De ontwikkelaar heeft waarschijnlijk ook geen kopers kunnen vinden. De grond waarop het moest gebeuren is een hondenuitlaatveldje.

Van Schaijk kan zich vaag iets herinneren van het plan. ,,Oh ja, die toren. Ik wist trouwens niet dat het een vuurtoren moest worden.” Ze zou het wel mooi vinden; meer lampjes om van te genieten.