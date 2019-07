Al 47 jaar vaste gast in Spalt; Duits dorp loopt weg met Wim en Nellie van den Broek uit Helmond

Crimineel is in de ene Brabantse gemeente beter af dan in de andere

6:00 EINDHOVEN - Er is geen lijn te ontdekken in de manier waarop Brabantse burgemeesters de criminaliteit in hun gemeente te lijf gaan. Uit een enquête van de Brabantse onderzoeksredactie blijkt dat er grote verschillen zijn bij de toepassing van de wetten Damocles en Bibob, die het mogelijk maken om drugspanden te sluiten en de integriteit van vergunningenaanvragers te onderzoeken.