Al fietsend luisteren naar verhalen op Helmondse luisterfiets

HELMOND - Bewegen én luisteren naar een verhaal. Dat kan voortaan op de Luisterfiets, een hometrainer met iPad en koptelefoon. Deze wordt maandag in gebruik genomen bij de beweegtuin in speeltuin Leonardus in Helmond. Het idee er achter is om mensen die niet zo snel een boek lezen of de bibliotheek binnen stappen, toch weer verhalen te laten ontdekken, toch weer te interesseren in lezen. En als ze daar moeite mee hebben, hen de weg te wijzen naar het Taalcafé.