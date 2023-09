Al jarenlang gekoesterde wens komt nu uit: Helmonds festijn met blaaskapellen uitgebreid naar twee dagen

Bewoners Oud-Woen­sel stappen boos uit overleg met opvangloca­ties: ‘Groeiende overlast van agressieve en dronken figuren’

EINDHOVEN - Bewoners van Oud-Woensel hebben de stekker getrokken uit het overleg met opvangorganisaties voor daklozen en verslaafden. De overlast heeft een dieptepunt bereikt, zeggen ze in een brief. ,,We zijn het spuugzat. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.”