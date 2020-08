Al wandelend praten over het mooier maken van de wereld

video Steekpar­tij in Helmond blijkt ruzie te zijn, één gewonde

9:11 HELMOND - De politie is zondagochtend rond 3.00 uur opgeroepen voor een steekincident aan de Deltaweg in Helmond. Bij aankomst bleek het echter om een ruzie te gaan. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden evenals wat de oorzaak van de ruzie is geweest.