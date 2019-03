Albert Heijn XL in Helmond gaat grondig verbouwen

In die tijd krijgt de winkel een ‘totale remodeling', zoals manager Yorg van den Boogaard het noemt. „Alles gaat eruit, elk plafondplaatje en tegeltje wordt vervangen. De winkel is versleten, het is alweer ruim twaalf jaar geleden dat we open gingen.” In december 2016 ontving Albert Heijn XL aan de Torenstraat de eerste klanten. Daarvoor was het een filiaal van Konmar en, nog eerder, Torro.