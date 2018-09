Alexander Pechtold zet advocaat op Helmondse showbizzjournalist Evert Santegoeds

HELMOND - D66-leider Alexander Pechtold dreigt met juridische stappen tegen Evert Santegoeds naar aanleiding van een geruchtmakend verhaal over zijn privéleven in Telegraaf-roddelblad Privé. Dat vertelde de in Helmond geboren tijdschriftbaas woensdagavond in Shownieuws . ,,We kregen allerlei dreigementen, ook van strafrechtelijke vervolging, van mij denk ik."

Een woordvoerder van D66 bevestigt tegenover deze krant dat Pechtold een advocaat in de arm heeft genomen die hem 'juridisch gaat bijstaan'. ,,Want dit zijn zaken die over zijn privéleven gaan. Verder willen we hier niets over kwijt."

Bewijzen

In een recente ontslagbrief als raadslid van D66 in Meppel verwees Anne Lok (36) nadrukkelijk naar de relatiebreuk met Pechtold. Ze beschuldigt hem er in Privé onder meer van haar tot een abortus te hebben gedwongen. Pechtold zegt zich niet te herkennen in de geschetste beelden die Lok opwerpt.

Volgens Santegoeds hebben zijn redacteuren bewijzen in handen die het verhaal van Lok wel degelijk bevestigen. ,,Dat zien we niet in het blad, want afgelopen vrijdag zijn de advocaten van Alexander Pechtold al in het verweer gekomen", beweert de Helmonder. ,,We hebben er daarom voor gekozen om het rustig aan te doen en het in elk geval deze keer zo te brengen."

Woedend

Pechtold reageerde woedend toen Privé afgelopen weekend contact met hem opnam, zegt Santegoeds. ,,We hebben hem geconfronteerd met haar uitspraken in een heel lange mail met 21 vragen. We hebben hem verzocht om daar voor zondagavond op te reageren. Dat heeft hij inderdaad gedaan, via een advocaat.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Juridische stappen

Ook ex-vriendin Lok schrijft in haar ontslagbrief juridische stappen van Pechtold te vrezen. ,,Overigens hecht ik eraan te zeggen dat ik niet wezenloos zal laten gebeuren wat er allemaal dreigt; ik zal mij verweren tegen wil en dank want daar hebben mijn kinderen en mijn andere naasten, en ikzelf ook, recht op!"