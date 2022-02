Alle motormuizen naar Van Gerwen: wie was er bij de opening van het Motorhuis in Helmond?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Bij de opening van een nieuwe winkel hoort natuurlijk een feestje. Deze foto zou gemaakt zijn bij de opening van Motorhuis Van Gerwen in Helmond, vermoedelijk in oktober 1965.

Iedereen ziet er op zijn paasbest uit. De helmen liggen keurig netjes op de planken. Dames zijn in een keuken in de weer met drankjes. En staan daar in het midden de trotse eigenaren van de zaak?

Dames schenken drank bij gelegenheid van opening motorhuis Van Gerwen Helmond, 14-10-1965?

Wie weet wie er op de foto's staan? Zijn het de eigenaren die staan te stralen in hun nieuwe zaak? Herkent iemand een van de dames die voor de drankjes zorgen? Wie was er bij de opening van Motorhuis Van Gerwen of wie kocht er ooit zijn (eerste) motor of helm?

Jozef van den Broek

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden.

Terugkomst van een Rode Kruis Groep/jeugdafdeling op station Helmond, 28-7-1969.

Op zomerkamp aan de Oostzee voor lessen eerste hulp, sport en folklore

Ze bestaan nog steeds; de zomerkampen van het Duitse Jeugd Rode Kruis kennen een lange traditie. De vakantiebijeenkomsten met een educatief tintje trekken elk jaar tienduizenden jongeren.

Joke van der Linden uit Deurne was vijftien jaar oud toen ze naar het Internationale Jugendrotkreuz Zeltlager van het Duitse Rode Kruis ging. Ze was geen lid van de vereniging. ,,In 1969 heeft het Nederlandse Rode Kruis leerlingen van de verschillende middelbare scholen in Deurne uitgenodigd om deel te nemen. Het kamp werd gehouden van 13 tot en met 26 juli 1969 in Karlsminde aan de Oostzee in Duitsland.”

Met de trein

Ze is de tweede van rechts op de foto bij deze rubriek. Van der Linden: ,,Na afloop van het kamp zijn we nog drie dagen te gast geweest bij families in Hamburg. We zijn op 28 juli met de trein naar huis gekomen. In mijn herinnering vertrokken we en kwamen we thuis op station Deurne en niet in Helmond.’’

Bij thuiskomst werden ze ontvangen door een man en vrouw die ook te zien zijn op de foto. Hun namen weet Van der Linden niet. Ze herkent wel een aantal andere personen. Ze noemt Mientje Fransen, Michel Berkers, Toos Proenings, Frans Verbaarschot, Jos van den Berkmortel en begeleidster Cora van Ast (uit Middelburg). Naast Van der Linden, uiterst rechts op de foto, zit Frieda Fokker op een koffer. ,,Onze begeleidster ontving daar een boeket bloemen.’’

Fransen en Zwitsers

De Deurnese weet nog dat er op het kamp ook deelnemers waren uit Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Het programma bestond uit introductielessen eerste hulp, sport, muziek, folklore-avonden georganiseerd door de deelnemende landen, bezichtigingen en uitstapjes.