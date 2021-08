‘Alle vragen goed? Dan kun je op de volgende verdieping geridderd worden’

HELMOND - Kinderen van nu iets bijbrengen over het leven in en rond het Helmondse kasteel in pakweg de veertiende eeuw, dat doe je het best met levende personages: ‘Als jullie de kruiden willen vijzelen.’

Ridders, jonkvrouwen en duivensoep. Het komt allemaal voorbij in het Zomerkasteel. In deze vakantiedagen struinen kinderen met hun ouders en grootouders door een druk Helmonds kasteel.

Quote U ruikt de duivensoep die ik aan het maken ben. Die is erg lekker. Jullie zouden het eigenlijk een keer moeten proeven, maar hij is nog niet klaar Kokkin, Zomerkasteel Helmond

De 10-jarige Sébastien en zijn zusjes Frédérique (8) en Juliette (5) komen met hun ouders Cyriel en Eveline Kluten vanuit Houten om Kasteel Helmond van binnen te zien. Eerst moet er even worden gespeeld. ,,De speurtocht staat momenteel op een laag pitje”, grapt vader Cyriel.

Af en toe een valkenier

Kasteel Helmond heeft het hele jaar door speurtochten en tours voor de jeugd, maar tijdens het Zomerkasteel is er een aantal extra's toegevoegd. Museum-medewerker Bert Engelkes geeft aan dat acteurs het kasteelleven uitleggen aan de kinderen. ,,We hebben een kok die vertelt over het eten. Buiten loopt een timmerman rond. Af en toe is er een valkenier, die trekt altijd bezoekers. Ze vertellen de kinderen verhalen over de periode waarin de kasteelbewoners leefden.”

Frédérique, Sébastien en Juliette (vlnr) luisteren aandachtig naar de uitleg van de jonkvrouw (in rood gewaad).

Daarnaast zijn er ook speurtochten en een zoldertour waar kinderen leren over de brand die in 1549 uitbrak. En kunnen kinderen in de huid van de Helmondse schilder Lucas Gassel kruipen in diens werkplaats.

Duivensoep en vijzels

Frédérique heeft een wit, plastic schild vast. Daarmee kan ze geheime berichten lezen waar informatie in staat over het kasteelleven van vroeger. Dat is een deel van de speurtocht. Voor het andere deel moeten de drie kinderen plaatjes op een vel bekijken en afkruisen als ze de voorwerpen in het museum zien staan. Al snel is het eerste voorwerp gevonden. Sébastien ontdekt een beeldje. Door naar de volgende kamer.

Quote Als jullie de kruiden willen vijzelen en af en toe willen roeren, zou dat heel erg helpen Kokkin tegen kinderen

In de hoek van de kamer staat de kokkin al te wachten wanneer de familie Kluten binnenkomt. ,,Wat ruikt het hier lekker”, zegt Eveline. ,,U ruikt de duivensoep die ik aan het maken ben. Die is erg lekker. Jullie zouden het eigenlijk een keer moeten proeven, maar hij is nog niet klaar”, aldus de kokkin.

Ze keert zich tot de kinderen en vraagt of die haar willen helpen. ,,Ik moet vandaag voor vijftig mensen koken dus als jullie de kruiden willen vijzelen en af en toe willen roeren, zou dat heel erg helpen.”

Een boerin vertelt hoe het er eeuwen geleden hier aan toeging.

Al snel zijn de vijzels in gebruik en wordt er flink geroerd. Tijdens het helpen leren Sébastien, Frédérique en Juliette het een en ander over de geschiedenis van Helmond en hoe de kasteelbewoners leefden. De kokkin bedankt ze voor hun hulp. ,,Ik heb weer even uit kunnen rusten en kan nu verder met mijn duivensoep.”

Drie ridders rijker

Aan het einde van de route testen kinderen hun kennis door middel van boogschieten. ,,De antwoorden op de vragen hebben de kinderen geleerd via de schilden tijdens de tour”, weet Engelkens. ,,Als je de vragen goed beantwoordt, kun je op de volgende verdieping geridderd worden. Maar we zijn niet zo streng”, voegt hij er met een lach aan toe.

De trap op, de deur door, achter in de eerste kamer ligt een kussen. De cape hangt aan een haakje ernaast. Een houten uitsnede van een kasteelheer met een zwaard staat klaar om de drie te ridderen. Juliette gaat als eerste. Ze doet de cape om en knielt op het kussen. ,,Die cape is best wel zwaar, papa”, zegt ze. Even later is de familie haar eerste ridder rijker. De andere twee volgen snel.