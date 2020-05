Alleen maar verliezers in stadiondossier Helmond Sport

Het is een haast natuurlijke reflex in de voetballerij: wanneer het buiten begint te stormen, dan gaan direct de luiken dicht. Na een vruchteloos bemiddelingstraject hield Helmond Sport het deze week bij een beknopt en enigszins cryptisch statement op de clubsite. Supporters, inwoners en raadsleden in vertwijfeling achterlatend. De gemeente Helmond kwam met een persbericht over het stadiondossier. En ook dat schrijven riep eigenlijk alleen maar vragen op. Het stadsbestuur had veel transparanter moeten willen zijn over zo'n peperduur project; juíst in een stad die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de laagste opkomst van Nederland liet noteren.