Allergoloog Mijke Breukels van Elkerliek ziekenhuis in Helmond: 'Een allergie is écht een chronische ziekte’

Ze komt ze regelmatig in haar praktijk tegen. Kinderen die op zomerkamp apart moeten zitten wanneer de leiding witte kadetten uitdeelt. Want tja, er was ze natuurlijk wel verteld dat het kind niet tegen melk kon, maar wie verwacht nu dat er in die zachte, typisch Nederlandse broodjes melk wordt verwerkt? Of middelbare scholieren die de eerste helft van het schooljaar achten en negens scoren, maar in de tweede enkel nog drieën en vieren, omdat de eerste pollen rond de kerstdagen in de lucht hangen en ze dan ziek worden.