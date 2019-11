Allerzielen op kerkhof in Mierlo-Hout: ’Fijn dat er nog een plek is waar ik 'm op kan zoeken’

Met een handveger zit Alexander Heldens op z'n knieën voor het oorlogsgraf dat zijn opa en naamgenoot met drie anderen deelt. De viooltjes die hij zojuist aan de rand van het graf heeft geplant, staan er keurig verzorgd bij. ,,Dit doe ik een keer of drie per jaar, in elk geval altijd met Allerzielen", vertelt Heldens. ,,Dat is echt vaste prik.”