Als de bouwminister over een paar weken naar de Peel komt, kan ie zelf de F35-herrie horen

Kid­nap-bus' in Eindhoven toont populari­teit van ontvoerin­gen in onderwe­reld

EINDHOVEN - Ontvoeringen in de bovenwereld zijn in Nederland een zeldzaamheid. In de ónderwereld lijkt het juist een populair pressiemiddel. De kidnap-bus die de politie deze week onderschepte in Eindhoven lijkt maar weer eens aan te tonen hoe conflicten in de onderwereld worden uitgevochten.

30 september