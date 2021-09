Als de leeuw ontsnapte, kreeg Helmonder Carlo hem weer in het gareel

Koninklij­ke onderschei­ding voor volleybal­man Hans Scheepers uit Helmond

11 september HELMOND - Hans Scheepers is bij zijn afscheid van volleybalvereniging Polaris benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Elly Blanksma reikte in De Geseldonk in Mierlo-Hout de koninklijke onderscheiding uit.