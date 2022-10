Als een auto zijn voorgevel doorboort, denkt Johnny dat er oorlog is uitgebroken

Someren­aren zijn het minst kwijt aan lokale lasten: 815 euro tegenover 1004 euro bij koploper Gemert

SOMEREN - Someren is de meest aantrekkelijke gemeente in De Peel om in te wonen, althans, als je naar de lokale lasten voor de inwoners kijkt. In de Peelgemeente ben je 815 euro kwijt aan gemeentelijke belastingen, Gemert-Bakel is met 1004 euro de koploper.

