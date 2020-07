Als eersten een echt diploma van de Praktijkschool Helmond

Het is druk in de centrale hal van Praktijkschool Helmond. Enkele tientallen schoolverlaters krijgen hun certificaat uitgereikt. Twee leerlingen krijgen een diploma. Docenten doen hun best om in deze coronatijd toch een feest te maken van deze speciale happening.

Dilara Yuruk en Danny Verbakel – allebei 18 jaar – kijken wat beduusd. Pas als de handtekening op het diploma is gezet, verschijnt er een glimlach op het gezicht van Dilara. ,,Ja, ik ben best wel trots”, vertelt ze met het bewuste papiertje, een zonnebloem en een grote zak snoep in haar hand. ,,Op onze school gaat het er niet om de beste te zijn. Iedereen krijgt hier les op zijn of haar eigen manier”, zegt ze bescheiden.

Ook Danny is blij met zijn diploma. Behalve onderwijs op school heeft hij ook op verschillende plekken stage gelopen. ,,Het diploma is toch een stukje waardering”, vertelt hij.

De jonge Helmonder heeft al een baan bij mestverwerker Den Ouden in Helmond. ,,Via mijn pa. Ik werk er veertig uur per week. Dat bevalt me prima. Ik heb nu een jaarcontract en hoop dat het straks een vast contract wordt.”

Dilara verwacht dat ze binnenkort in Nuenen terecht kan in de dagbesteding met dierverzorging.

Leerlingen die niet in aanmerking komen voor het vmbo kunnen vanaf het basisonderwijs tot en met hun achttiende praktijk­onderwijs volgen. Nederland telt ongeveer 175 van deze praktijkscholen. Daarin worden de jongeren via praktijklessen en stages naar werk begeleid. In plaats van een diploma krijgen de schoolverlaters een certificaat. Het kabinet paste vorig jaar de wet aan zodat ook deze groep leerlingen in aanmerking kan komen voor een echt diploma. Het idee daarbij is dat ze met een diploma meer erkenning krijgen voor hun inzet.

Dilara Yuruk en Danny Verbakel hebben met hun diploma een Helmondse primeur in handen. Manager onderwijs Margot Verhees en onderwijskundig leider Joost Jacobs van Praktijkschool Helmond spreken zelfs van een historisch moment voor de school.

Om het traject zorgvuldig te doorlopen, trokken de vijf regionale praktijkscholen in Helmond, Deurne, Gemert, Someren en Bladel samen op, vertelt Jacobs: ,,We hebben samen de eisen geformuleerd en ook bij elkaar de examens afgenomen.”

Lang niet alle leerlingen kwamen voor een diploma in aanmerking. Voor de scholen was het deze eerste keer best een zoektocht naar een goede manier om de competenties van de leerlingen goed te wegen. ,,De leerlingen bouwen een portfolio op waarin een groei waarneembaar moet zijn. Daarnaast hebben we gekeken naar welke leerlingen extra stapjes willen zetten”, legt Jacobs uit.

Uiteindelijk hebben twee leerlingen een positief eindgesprek gehad met de examinator. Margot Verhees ziet dat er een groei mogelijk is. ,,We mikken volgend jaar op vijftien tot twintig leerlingen met een diploma.”

Dat gaan er in de nabije toekomst nog veel meer worden. Het aantal leerlingen op Helmondse Praktijkschool stijgt flink, van dit jaar 197 naar komend schooljaar 230. ,,Ik denk dat we er goed op staan”, zegt Verhees.

Quote We mikken volgend jaar op vijftien tot twintig leerlingen met een diploma

Margot Verhees