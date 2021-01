Als iemand alles van planten wist, dan was het Setty Vos-Ras (1950-2021) van het IVN wel

Afgelopen woensdag is ze na een kort ziekbed overleden. Haar enorme kennis van de natuur was van onschatbare waarde, volgens Antoinette van Bree. Samen met Vos werd Van Bree in 1985 lid van IVN-Helmond. ,,Na inschrijving moesten we een cursus tot schoolgids volgen. Die voltooiden we gelijktijdig.’’ Eenmaal geslaagd trok ze met basisschoolklassen het groen in. Bij de les blijven was tijdens dit soort excursies het devies. ,,Ze bleef altijd trouw aan het thema’’, weet Van Bree nog.