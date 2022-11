‘Als je namen van onhygiënische restaurants vrijgeeft, waarom van slachthuizen dan niet?’, wil de rechter weten

met video Bewoner over forse schade nadat auto door bakstenen schutting rijdt in Helmond: ‘Wij zitten met de ellende’

HELMOND - De hond die binnen was, moest van de schrik plassen. De bewoners waren niet thuis. Een auto met daarin drie jongemannen is dinsdag rond het middaguur door een bakstenen schutting van een huis aan de Frans Halslaan in Helmond gereden. De bestuurder van de auto is aangehouden.

15:02