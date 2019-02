Als niemand toegeeft, blijft het stinken in Brouwhuis

Dit is geen zeldzaam tafereel op een zaterdagmiddag op sportpark Espendonk in de Helmondse wijk Brouwhuis: loopt het thuis spelende voetbalteam van Bruheze net warm, begint de bezoekende club al te klagen. ‘Wat is dat voor een lucht hier?’ De stank die geregeld over de velden trekt, is geen geheim wapen van Bruheze om de tegenstander voor aanvang al te verzwakken. Het is voor inwoners van Brouwhuis een vervelende, soms alledaagse realiteit. Pal naast hun wijk staat de mestverwerkende fabriek van Den Ouden. En die draait ook geregeld in het weekend.