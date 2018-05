Alweer een stukje fietspad in zicht tussen Helmond en Eindhoven

Als ik dement ben wil ik dood, maar kan dat ook?

11:59 Je hebt dementie. En een schriftelijke wilsverklaring. Want je weet zeker: als je écht van het padje raakt, wil je dood. De euthanasiewet is glashelder; dat mág. Ook als je die doodswens niet meer kunt herhalen. Zélfs als je 'm vergeten bent. Moet je wel een arts kunnen vinden die het doet. Driekwart van hen wil het niet: een mens doden die niet eens meer weet wat dood is. Daar sta je dan als patiënt.