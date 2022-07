Ambtenaren in Helmond krijgen vaker met agressie, geweld en intimidatie te maken: ‘We moeten vinger aan de pols houden’

In totaal werd er twaalf keer aangifte gedaan, of was de politie op een andere manier betrokken, zo schrijft de gemeente in haar jaarverslag Integriteit. Op het stadhuis zijn ze bezorgd over het aantal voorvallen, dat steeg van 14 naar 21 incidenten. ,,De impact van dergelijke gebeurtenissen op onze collega’s is enorm. Als zoiets een medewerker overkomt, vraagt dit veel veerkracht. Belangrijk daarbij is adequate opvang, om een vinger aan de pols te houden of het goed gaat met een collega.”