Amerikaans wegdromen: Cacaokade Helmond wordt drive-in bioscoop

HELMOND - Degenen die de romantiek van Valentijnsdag verkozen boven haringhappen of Real Madrid - PSG konden woensdagavond hun hart ophalen aan de Cacaokade. Het parkeerterrein van de Cacaofabriek was ingericht als drive-in bioscoop, waar de zwijmelmusicalfilm La La Land werd vertoond.

Valentijnsdag is volgens velen al Amerikaans genoeg, zeker als je een deel van de avond doorbrengt in een drive-in bioscoop. En het is weer eens iets anders dan een warme filmzaal, met overal om je heen het gekraak van popcorn en het geplop van beugelflessen die worden geopend.

In je eigen auto heb je weinig last van die bijgeluiden. Door af te stemmen op een verstrekte radiofrequentie, komt het geluid binnen op je autoradio. Erg handig, behalve wanneer je - zoals uw verslaggever - eigenaar bent van een voertuig met een iets te fanatiek werkende ecomodus, die de radio na tien minuten uitschakelt.

Volledig scherm De drive-in bioscoop. © FotoMeulenhof

Waxinelichtjes

De Helmondse Judith is beter voorbereid. Nadat ze haar compacte maar sportieve bolide op de eerste rij heeft geparkeerd, komen de waxinelichtjes op het dashboard. Meat Loaf had er een nummer over kunnen schrijven. Toch zijn Judith en haar filmdate er niet speciaal omdat het Valentijnsdag is. ,,Ik vond het een leuk idee en wilde graag eens op zo'n manier naar een film kijken."

Dat leuke idee komt uit de hoed van Cacaofabriek-uitbater Geert Blenckers. ,,Ik zag laatst een drive-in bioscoop in zo'n klassieke, typisch Amerikaanse film", zegt hij, terwijl hij automobilisten parkeeraanwijzingen geeft. ,,Ik wilde het in Helmond ook eens proberen, en hiermee tegelijkertijd onder de aandacht brengen dat we écht topfilms in de Cacaofabriek draaien."

De horeca-ondernemer kan niet anders dan tevreden zijn over de opkomst. Met tachtig auto's op het terrein zijn alle kaarten verkocht. ,,Ik vind het zeker voor herhaling vatbaar. Misschien kunnen we dit in de zomer eens voor alleen cabrio's doen."

Installatie stort in

Net voordat La La Land halverwege is, moet het personeel even ingrijpen. De installatie met daarop het filmdoek stort namelijk in. De bezoekers benutten deze onvoorziene pauze dankbaar door even de benen te strekken en drankjes te scoren. Maar uitstappen is helemaal geen vereiste om aan iets te drinken of snacken te komen. Vriendelijke medewerkers lopen de hele avond tussen de auto's door om te zorgen dat niemand iets van de film hoeft te missen.