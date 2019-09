Amerikanen zeggen optreden in Helmond vlak van tevoren zomaar af: ‘Fans leefden hier maanden naartoe’

Dat meldt het Urban Matterz-festival donderdagmiddag op Facebook. ,,Negen maanden geleden tekenden we, net als met alle andere artiesten, een contract met daarin duidelijke afspraken en negen maanden lang werden we door de heren aan het lijntje gehouden. Helaas.”

In de nacht van woensdag op donderdag werd bekend dat Whodini niet komt. ,,Niet vanwege ziekte, rampen of andere onoverkomelijke zaken. Ze komen gewoon niet”, aldus de organisatie. ,,Bij het volwassen worden als festival krijg je ook te maken met de down-side van de business. Voor ons is dit echter geen business.”

Niets hielp

Volgens Urban Matterz is alles uit de kast getrokken om Whodini ervan te overtuigen dat ‘no show’ geen optie was. ,,De trouwe fans en artiesten die hier maanden naartoe hebben geleefd, de internationale pers en tot slot de juridische kant van het contract. Niets hielp. Terwijl onze tijd opraakte, werden de eisen vanuit Whodini alsmaar grotesker. Na een uiterste poging werd duidelijk dat ze simpelweg niet zouden komen.”

Whodini

Het Amerikaanse trio Whodini werd in 1981 opgericht en bracht in totaal zes studioalbums uit: Whodini (‘83), Escape (‘84), Back in Black (‘86), Open Sesame (‘87), Bag-A-Trix (‘91) en Six (‘96). Met deze act houdt het de organisatie van het festival de ‘old skool hiphopvibe’ intact.